Гендиректор Web Summit подал в отставку после комментариев о конфликте между Израилем и ХАМАС
Исполнительный директор и основатель Web Summit Пэдди Косгрейв ушел в отставку из-за скандала вокруг комментариев о конфликте ХАМАС и Израиля.
Об этом сообщает Reuters.
Web Summit - это одна из крупнейших ежегодных технологических конференций в мире. Ее основатель Пэдди Косгрейв заявил о своей отставке после того, как его комментарии относительно конфликта Израиля и ХАМАС побудили некоторые технологические компании и инвесторов отказаться от планов посетить конференцию в Португалии в следующем месяце 13-16 ноября.
Сейчас планируется назначение нового руководителя компании, Web Summit 2023 в Лиссабоне состоится по плану.
Согласно отчету Bloomberg, Google и Meta Platforms, а также несколько других технологических компаний, включая Intel Corp и Siemens AG решили не участвовать в мероприятии.
Косгрейв подвергся критике после публикации 13 октября на социальной платформе X, в которой говорилось об ответе Израиля в Газе после атак ХАМАС в 7 октября.
"Военные преступления остаются военными преступлениями, даже если их совершают союзники, и их следует называть такими, какими они есть", - говорилось в заметке. Через несколько дней, он извинился за свои комментарии.
Добавляется, что Косгрейв остается мажоритарным акционером Web Summit.
Экономическая правда.