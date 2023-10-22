Гендиректор Web Summit подал в отставку после комментариев о конфликте между Израилем и ХАМАС

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Исполнительный директор и основатель Web Summit Пэдди Косгрейв ушел в отставку из-за скандала вокруг комментариев о конфликте ХАМАС и Израиля.

Об этом сообщает Reuters.

Web Summit - это одна из крупнейших ежегодных технологических конференций в мире. Ее основатель Пэдди Косгрейв заявил о своей отставке после того, как его комментарии относительно конфликта Израиля и ХАМАС побудили некоторые технологические компании и инвесторов отказаться от планов посетить конференцию в Португалии в следующем месяце 13-16 ноября.

Сейчас планируется назначение нового руководителя компании, Web Summit 2023 в Лиссабоне состоится по плану.

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Согласно отчету Bloomberg, Google и Meta Platforms, а также несколько других технологических компаний, включая Intel Corp и Siemens AG решили не участвовать в мероприятии.

Косгрейв подвергся критике после публикации 13 октября на социальной платформе X, в которой говорилось об ответе Израиля в Газе после атак ХАМАС в 7 октября.

"Военные преступления остаются военными преступлениями, даже если их совершают союзники, и их следует называть такими, какими они есть", - говорилось в заметке. Через несколько дней, он извинился за свои комментарии.

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Добавляется, что Косгрейв остается мажоритарным акционером Web Summit.

Экономическая правда.