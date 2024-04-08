Журналисты идентифицировали часть судов РФ, вывозивших украинское зерно через порт Мариуполя

По меньшей мере, три сухогруза попали на видео российской пропаганды во время загрузки зерном в Мариуполе. Журналисты выяснили несколько фирм-зернотрейдеров, фигурирующих в документах о погрузке зерна на эти суда.

Об этом идет речь в материале Bihus.Info.

Первый корабль с украденным зерном вышел из порта оккупированного Мариуполя в мае 2023 года.

На видео российской пропаганды из оккупированного порта Мариуполя неоднократно попадал процесс погрузки зерна на несколько российских судов. Среди них контейнеровозы STK-1003 и STK-1016 питерской фирмы "Удаленный Морской Терминал" и теплоход Mezhdurechensk, принадлежащие ростовской "УК "Река-Море" российского предпринимателя Геннадия Арустамова, в прошлом капитана буксира.

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Данные трекинговых сервисов подтверждают их пребывание в оккупированном украинском порту и дальнейшее передвижение в порты Ростова-на-Дону, Азов, Кавказ, Ейск, утверждают журналисты.

Управляет захватническим флотом в Мариуполе российская госкомпания "Роскапстрой".

Согласно документам, предоставленным Bihus.Info центром "Миротворец", зерно с оккупированных территорий на эти суда грузили несколько компаний.

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В частности, на все три упомянутых судна в 2023 году грузила пшеницу российская фирма "Санагро", зарегистрированная в Ростове-на-Дону в конце 2022-го. Она принадлежит Николаю Мищуку, ранее баллотировавшемуся в Украине от аграрного объединения "Заступ", а ныне, по данным российского реестра компаний, он имеет российское гражданство.

В документах также фигурируют московская компания "Зорка фуд", записанная на россиянина Владимира Наумова и беларуску Татьяну Пашкевич, и "Аста Групп", зарегистрированная в оккупированном Донецке, которая принадлежит гражданину России Роберту Асатряну, говорится в материале Bihus.Info.

Напомним:

Немецкий телеканал ARD провел расследование, обнаружившее, что немецкие компании помогают оккупационному режиму России в строительстве в оккупированном Мариуполе.