Кличко обещает летом пустить движение автомобилей по Подольскому мосту и начать ремонт моста Метро

Автострада

После завершения строительства дорог от Русановских садов до улицы Вершигоры и проспекта Шухевича городские власти разрешат движение частного автомобильного транспорта по Подольскому мостовому переходу.

Об этом заявил глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко в комментарии ЭП.

Запуск движения по новому мосту для всех желающих позволит частично перекрыть на ремонт дорожную часть моста Метро.

Сейчас на Русановских садах рядом со станцией городской электрички "Троещина-2" подрядчик работ группа компаний "Автострада" возводит тоннель под насыпью железной дороги. Он соединит съезд с Подольского мостового перехода с новой дорогой под разворотным кольцом Троещинского скоростного трамвая.

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Проезд к тоннелю будет осуществляться с проспекта Романа Шухевича, съезд из тоннеля – в направлении улицы Петра Вершигоры. По предварительным данным, чтобы попасть на Подольский мост, жителям Выгуровщины и Троещины придется делать разворот возле ТРЦ Sky Mall.

Схема заезда и выезда с Подольского мостового перехода Снимок экрана с Youtube-канала Antonio production

Также летом городские власти планируют начать ремонт дорожных автопроездов моста Метро. Глава департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор пообещал, что движение по мосту для частных автомобилей перекрываться не будет.

"Для эстакады метро угрозы нет, есть проблемы с автопроездами. Будем усиливать мост снизу. Во время работ будем сужать полосы, перебрасывать движение с одной стороны на другую, но перекрывать полностью не будем", – заявил Кандибор.

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Экономическая правда