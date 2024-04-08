Пользователи Android смогут автоматически распознавать неизвестные номера

фото: PiunikaWeb

Google разрабатывает сервис Lookup, который сможет определять владельцев неизвестных номеров, которые звонили пользователям.

Об этом пишет The Verge.

Компания Google разрабатывает новую функцию для владельцев Google Pixel. Приложение позволит идентифицировать номер телефона, даже если он не сохранен в телефонной книге.

При вызове от неизвестного номера рядом появляется кнопка "Поиск". При нажатии на нее система автоматически выполняет поиск в Google.

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"Хотя приложение Google Phone типично для телефонов Pixel, другие владельцы Android могут его загрузить. Новая кнопка "Поиск" содержит другие параметры, как "Блокировать" и "Историю", которые вы видите, когда затрагиваете недавний вызов в программе "Телефон", – пишет The Verge.

Функция уже работает в Японии с марта. Ожидается, что Google может представить ее для пользователей во всем мире в июньском Feature Drop.

Напомним:

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С середины февраля искусственный интеллект Gemini от Google стал доступен на iOS и Android за пределами США.