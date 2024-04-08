ЖК "Воздвиженка" отвергает обвинения АРМА в неэффективном управлении

ООО "ЖК Воздвиженка" ("ЖКВ") обнародовало заявление, в котором отвергает обвинения Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) в неэффективном управлении 126 объектами недвижимости.

Об этом сообщает пресс-служба управляющего.

Так, начиная с мая 2022 года, ЖКВ ежемесячно увеличивало размер доходов от управления, которые после начала широкомасштабной военной агрессии упали втрое. В первом квартале 2024 года размер доходов превысил довоенный уровень и продолжает расти.

"По признанию самого же АРМА, ЖКВ является наиболее доходным управляющим, который обеспечивает львиную долю всех доходов АРМА от управления активами: 55% в 2021 году, 62% в 2022 году, 28% в 2023 году. Эффективность управления подтверждена справками самого же АРМА за этот период по результатам ежемесячных камеральных проверок, а также нескольких выездных", - говорится в сообщении.

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Как говорится в релизе компании, несмотря на это, с конца 2023 года АРМА проявляет "откровенно негативное отношение к ЖКВ", пытаясь опровергнуть эффективность управления арестованными активами с целью отказа в пролонгации договоров управления или их досрочного расторжения.

"Закрутив "бюрократическое колесо" (бесконечные запросы и проверки), АРМА практически заблокировало бизнес-деятельность ЖКВ. В целом мы своевременно подали около 35 ответов, обоснований и объяснений на 5 000 листах", - продолжили в пресс-службе.

В компании добавили, что претензии АРМА касаются 0,5 млн грн расходов, по поводу которых также было предоставлено объяснение их обоснованности, при том, что ЖКВ привлекло от управления имуществом почти 500 млн грн. То есть 0,1% от привлеченных средств.

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Напомним:

Национальное агентство розыска и менеджмента (АРМА) начало мероприятия по замене управляющего ООО "ЖК Воздвиженка" из-за неэффективного управления 126 объектами недвижимости.