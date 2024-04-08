Государство разрабатывает программу аренды жилья с правом выкупа

Государственная "Украинская финансовая жилищная компания" ("Укрфинжилье") разрабатывает программы аренды жилья с правом выкупа и социальной аренды жилья.

Об этом пресс-служба компании сообщила агентству "Интерфакс-Украина".

В "Укрфинжилье" отметили, что эти программы должны помочь удовлетворить социальный запрос на доступное жилье, который вырос в результате войны.

Сейчас активная работа идет над программой аренды жилья с правом выкупа. Формат rent to own предусматривает, что человек сначала арендует выбранное жилье в течение ограниченного периода времени, вместе с уплатой арендных платежей накапливает средства на уплату первого взноса и затем соглашение превращается в обычный кредит.

Реклама:

"Пока не готовы озвучивать детали относительно ставок, сроков и участников. Больше конкретики вы услышите после всех этапов обсуждения с представителями правительства", - сообщили в компании.

Напоминаем:

Программа "єОселя" работает уже почти 1,5 года и за это время зафиксировано около 600 тысяч заявок на льготную ипотеку. Однако кредит получает лишь 1% от поданных заявлений.

Реклама: