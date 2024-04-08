Критически важные: Минкульт подтвердил право на бронирование для циркачей
Минкульт подтвердил Криворожскому, Харьковскому, Днепровскому, Одесскому, Львовскому циркам статус критически важных для экономики и обеспечения жизнедеятельности населения предприятий. Их работники получают отсрочки от мобилизации.
Об этом говорится в соответствующих указах на сайте Министерства культуры Украины.
Под указ Минкульта подпадают также Передвижной и Национальный цирки Украины и "Государственная цирковая компания Украины".
В документах отмечается, что все эти предприятия соответствуют критериям организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Кроме цирковых учреждений, соответствующий статус получили ансамбль "Гуцулия", Национальная опера Украины, Львовская национальная опера, Национальный хор имени Г.Г. Веревки и Национальный симфонический оркестр Украины.
Напомним:
В Министерстве культуры каналам, которые участвуют в телемарафоне "Единые новости", подтвердили статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Их работники получают отсрочки от мобилизации.
В Верховной Раде продолжают разрабатывать новую модель бронирования работников, несмотря на то что комитет по вопросам нацбезопасности при рассмотрении законопроекта №10449 о мобилизации отклонил все правки на эту тему.