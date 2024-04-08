Владельцы долговых обязательств Украины рассматривают создание комитета по реструктуризации

Некоторые владельцы украинских долговых обязательств ведут переговоры о создании комитета кредиторов на фоне возможной реструктуризации задолженности.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам источников, крупные держатели долговых облигаций могут активизировать переговоры по созданию такой группы после весеннего собрания Международного валютного фонда, которое начнется 17 апреля. Они отмечают, что давление времени усиливается, поскольку мораторий на погашение долгов по украинским облигациям, предоставленный Украине в 2022 году, должен завершиться в сентябре.

Выплаты за 20 миллиардов долларов непогашенных международных облигаций Украины были прекращены два года назад после вторжения России по договоренности с владельцами облигаций.

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"Но политикам в Киеве трудно поддерживать финансовое состояние страны, поскольку вторжение вступает в третий год. Российские войска уничтожили города, повредили энергетическую инфраструктуру, убили десятки тысяч людей и заставили более 10 миллионов покинуть дома", - пишет агентство.

Украинское правительство также борется с неопределенностью относительно международной помощи, поскольку более 60 миллиардов долларов военной и финансовой помощи пока не приняты. Из них Киев надеялся получить 8 миллиардов долларов прямой бюджетной поддержки.

Несмотря на это давление, украинское правительство пытается поддерживать хорошие отношения с международными инвесторами, отчасти потому, что надеется привлечь их к финансированию восстановления страны после завершения войны.

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Напомним:

Министр финансов Сергей Марченко и Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Бриджит Бринк подписали соглашение об отсрочке выплат по государственному долгу.

В декабре 2023 года группа официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба согласовала приостановление выплат по официальному долгу до 2027 года.