Україна та США підписали угоду щодо відтермінування виплат за держборгом

Мінфін

Міністр фінансів Сергій Марченко та Надзвичайна і Повноважна Посол США в Україні Бріджит Брінк підписали угоду щодо відтермінування виплат за державним боргом.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

За словами Марченка, підписання цієї угоди дозволить зменшити боргове навантаження на держбюджет України та спрямувати кошти, що мали бути сплачені на погашення та обслуговування боргових зобов’язань, на потреби соціальної та гуманітарної сфер.

"Вдячні партнерам за значний внесок у підтримку макрофінансової стабільності та економічного зростання України в умовах війни", – додав міністр.

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Укладання зазначеної Угоди було передбачено Меморандумом про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу.

Нагадуємо:

У грудні 2023 року група офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу погодила призупинення виплат за офіційним боргом до 2027 року.

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