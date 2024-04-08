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Массированные обстрелы инфраструктуры в марте повлияли на рынок вакансий - исследование

Понедельник, 8 апреля 2024, 17:23 - Анастасия Жарикова

В марте украинский рынок труда пополнился более 100 тыс вакансий, в то же время на него имели негативное влияние вражеские обстрелы инфраструктуры.

Об этом говорится в исследовании сервиса поиска работы Work.ua.

В марте рынок труда снова пересек отметку в 100 000 вакансий, что в десять раз больше, чем в начале большой войны в марте 2022 года.

В то же время активность соискателей в откликах на предложения работы с начала 2024 года снижается. 

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И хотя это явление соответствует сезонным тенденциям, у него есть и другие причины. Так, особенно заметный спад Work.ua зафиксировал после массированных обстрелов энергетической инфраструктуры в конце марта", - говорится в исследовании.

В марте работодатели опубликовали 102 817 вакансий - количество вакансий впервые с ноября 2023 года пересекло отметку в 100 000.

Как и в прошлом месяце, в 13 областях Украины рынок труда показывает полное восстановление и предлагает больше вакансий, чем в феврале 2022 года. 

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В этих областях также наблюдается наибольший прирост предложений работы в марте: 

  • Тернопольская (+11%);
  • Закарпатская (+ 8%);
  • Полтавская (+7%);
  • Кировоградская (+7%);
  • Хмельницкая (+6%).

Среди областей-лидеров, то в четырех из них вакансий стало больше, а вот в одной количество работы незначительно сократилось:

  • Киевская область - 34 964 вакансии, +5% к февралю;
  • Львовская - 9 250, +4%;
  • Днепропетровская - 9 231, +3%;
  • Одесская - 6 541, +4%;
  • Харьковская - 3 563, -0,5%.

"Уменьшение количества вакансий на Харьковщине связываем с обстрелами энергетической инфраструктуры в конце марта 2024 года. Ведь, как мы уже указывали выше, удары по энергетическим объектам повлияли на активность соискателей и работодателей. А именно Харьков столкнулся с едва ли не самыми большими проблемами после массированных обстрелов", - констатируют аналитики.

 
Work.ua

Напоминаем:

В этом году Государственный центр занятости планирует запустить мобильное приложение Службы занятости с доступом к Единому порталу вакансий.

трудоустройство работа война
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