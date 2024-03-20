Державна служба зайнятості цьогоріч запустить застосунок з вакансіями

Цьогоріч Державний центр зайнятості планує запустити мобільний застосунок Служби зайнятості з доступом до Єдиного порталу вакансій.

Про це розповіла директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

"Цьогоріч запустимо мобільний застосунок Служби зайнятості, де кожен українець, незалежно від реєстрації, зможе знайти для себе всю необхідну інформацію про Службу зайнятості, послуги, зокрема буде довантажено і Єдиний портал вакансій. Упевнена, що це спростить комунікацію на ринку праці між претендентами та роботодавцями, залишивши в минулому бюрократичні складнощі", - розповіла вона.

За словами Жовтяк, метою відомства в поточному році є спрощення та оцифровка всіх чинні послуг та сервіс, а також прибрати паперовий документообіг там, де він залишається частиною процесу обслуговування.

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"Ми напрацювали нову технологію обслуговування клієнтів, яку плануємо незабаром втілити в життя. Маємо намір зробити частину наших послуг у дистанційному обслуговуванні, оскільки не завжди доречним є фізичний візит людини до центру зайнятості, особливо коли для неї відсутні пропозиції бажаної роботи", - розповіла Жовтяк.

Директорка центру пояснила, що якщо в Службі зайнятості бачитимуть, що на сьогодні для людини немає пропозицій, то спілкування з нею може вестися в дистанційному режимі з використанням зручних засобів комунікації для обох сторін.

"Наша амбітна мета - змінити все цього року. І це дає поштовх до оптимізації наших дій. Наприклад, якщо ми підберемо для людини пропозицію роботи, то кар'єрний радник дистанційно через електронний кабінет клієнта зможе скерувати її на співбесіду до роботодавця. А роботодавець, через свій електронний кабінет зможе відправити відгук на такого кандидата", - додала вона.

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Нагадуємо:

Кількість вакансій у базі даних Державної служби зайнятості на кінець 2023 року становила 40 тис одиниць, що удвічі більше, ніж станом на кінець 2022 року.