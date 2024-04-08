Нацбанк и Минфин США будут сотрудничать в сфере кибербезопасности

Национальный банк и Министерство финансов США подписали Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в сфере кибербезопасности.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Документ дает возможность сторонам продолжать сотрудничество, ставшее результатом предыдущих договоренностей между институтами по поддержке Украины в вопросах кибербезопасности и предоставлении всесторонней помощи для дальнейшего развития возможностей киберзащиты Украины, в частности банковского и финансового секторов", - говорится в сообщении.

Глава НБУ Андрей Пышный поблагодарил коллег из Минфина США за помощь в повышении потенциала киберустойчивости украинской финансовой системы, усилении ее способности в реагировании на киберинциденты.

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"Укрепление кибербезопасности и совместное противодействие актуальным киберугрозам крайне важны для стабильной и непрерывной работы украинского финансового сектора. Особенно актуальным этот вопрос является в условиях гибридной войны, которую уже третий год рф ведет против Украины в дополнение к полномасштабной военной агрессии", - подчеркнул он.

По словам главы регулятора, сотрудничество НБУ и Министерства финансов США в этом направлении позволит и в дальнейшем поддерживать эффективную систему защиты банков и финансовых учреждений от киберугроз, в частности в условиях военного положения, и обеспечивать устойчивость финансовых рынков.

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