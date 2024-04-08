Поставщик чипов для Apple и Nvidia получит от США почти 12 миллиардов долларов

США планируют выделить Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. 6,6 миллиарда долларов грантов и до 5 миллиардов долларов займов, чтобы производитель чипов построил еще один завод в штате Аризона.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По предварительному соглашению, TSMC построит третий завод в Финиксе, добавив его к двум уже имеющимся в штате, которые, как ожидается, начнут производство в 2025 и 2028 годах. В целом пакет поддержки будет способствовать инвестициям TSMC на сумму более 65 миллиардов долларов на трех заводах. TSMC является ключевым поставщиком чипов для таких компаний, как Apple Inc. и Nvidia Corp.

Третий завод TSMC будет использовать передовую технологию производства и, по плану, будет введен в эксплуатацию до конца десятилетия. Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что 2-нанометровые чипы, которые будут производиться на заводе, являются критическими для новых технологий, включая искусственный интеллект и военные нужды.

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"Впервые в истории мы будем производить самые современные полупроводниковые чипы в больших масштабах здесь, в Соединенных Штатах Америки, кстати, с американскими работниками. TSMC планирует впервые изготовить 2-нанометровые чипы на Тайване в 2025 году.", - сказала Раймондо.

Напомним:

США планирует выделить миллиардные субсидии компаниям-производителям полупроводников, для строительства заводов в стране.

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TSMC, крупнейший в мире производитель передовых чипов, остановил производство и эвакуировал персонал из-за крупнейшего за 25 лет землетрясения на Тайване.