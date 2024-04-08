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Курс валют на 8 апреля: сколько стоит гривня на начало недели

Понедельник, 8 апреля 2024, 11:46 - Анастасия Жарикова

На 8 апреля Национальный банк укрепил гривну к доллару на 18 копеек, к евро национальная валюта укрепилась сразу на 25 копеек.

Об этом говорится в данных  minfin.com.ua, finance.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 38,8437 грн, евро - 42,0910 грн (на 5 апреля доллар - 39,0201 грн, евро - 42,3485 грн). 

На 11:15 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 38,78 - 39,26 грн против котировок в 38,50 - 39,21 грн накануне. 

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На это же время "черный" курс евро составлял 43,31- 42,81 грн против курса 42,78 - 42,81 грн за евро накануне. 

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

  • Доллар США - 38,8 - 39,3 грн (курс на 5 апреля - 38,9 - 39,4 грн);
  • Евро - 42,15 - 42,85 грн (курс на 5 апреля - 42,3 - 42,95 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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  • Приватбанк - 38,7 - 39,3 грн;
  • Ощадбанк - 38,9 - 39,4 грн;
  • Укрэксимбанк - 38,8 - 39,4 грн. 

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 39,22 грн за доллар, monobank - 39,2 грн. 

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