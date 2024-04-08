 Россия уничтожила более 60 тысяч гектаров украинских лесов на 14 миллиардов - расследование

С начала большой войны россияне полностью уничтожили на оккупированных ими территориях более 60 тыс. гектаров лесов стоимостью не менее 14 млрд грн.

Об этом говорится в расследовании NGL.media.

Издание с помощью спутниковых снимков смогло установить, что за два года войны россияне полностью уничтожили на оккупированных ими территориях более 60 тыс. гектаров лесов.

"По минимальной оценке, совокупная стоимость утраченного леса превышает 14 млрд грн - это только прямые убытки, то есть стоимость древесины, которую можно было получить из этих более 60 тыс га. Эти убытки не учитывают экологических последствий, ликвидация которых может обойтись значительно дороже", - говорится в расследовании.

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Отмечается, что среди природных территорий, которые больше всего пострадали в Донецкой области - национальный природный парк "Святые горы", расположенный в Краматорском и Бахмутском районах. С начала вторжения на этой территории шли боевые действия, в результате чего 80% парка уничтожено.

Кроме того, россияне занимаются активной вырубкой и в Луганской области, где до войны только 11% территории занимали леса. В преимущественно степной Луганщине леса имеют очень важную функцию - спасают от песчаных бурь, удерживают влагу и останавливают эрозию почв.

Также на Харьковщине заминированы или повреждены пожарами сегодня около 40-45% территорий лесов.

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В 2022 году во время оккупации Херсонщины, которая является одной из наименее (5%) залесенных областей Украины, значительная часть лесов пострадала от пожаров, обстрелов и вырубок.

Также леса Херсонщины серьезно пострадали и в результате подрыва Каховской ГЭС в июне 2023 года. Тогда затопило почти 55 тысяч гектаров леса на левобережье Днепра.

Напомним:

С начала полномасштабного вторжения враг нанес ущерб украинской окружающей среде на 2,2 трлн грн.