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Спрос на легковые авто в марте вырос в полтора раза: бестселлеры

Понедельник, 1 апреля 2024, 09:00 - Анастасия Жарикова

В марте на украинском рынке было зарегистрировано почти 6,7 тыс. новых легковых авто, что в полтора раза больше чем в прошлом.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации автомобилепроизводителей "Укравтопром". Больше всего в марте покупателей привлекла к себе японская марка Toyota, которой было приобретено 1021 авто (рост показателя составляет 58%).

Вторую позицию занял Renault – 955 ед. (+118%).

На третьей строчке – Skoda с показателем 452 проданных авто (+31%). На четвертом месте Volkswagen – 444 ед. (+3%). Замыкает ТОП-5 марта BMW – 381 ед. (+7%).

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"Бестселлером первого месяца весны на украинском рынке новых легковых автомобилей стал кроссовер RENAULT Duster, который выбрали 920 покупателей", - говорится в сообщении.

Всего за I квартал года в Украине было зарегистрировано 16,6 тыс. новых легковых авто, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экономическая правда

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Укравтопром авто
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