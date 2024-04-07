В Харькове и области увеличили объем аварийных отключений
Воскресенье, 7 апреля 2024, 12:02 -
Из-за российских дроновых ударов в Харькове и области энергетики вынуждены увеличить объем аварийных отключений.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"Ночью россияне нанесли очередной массированный удар дронами по Харьковской области. Среди поврежденных гражданских объектов - объект высоковольтной сети НЭК "Укрэнерго", - говорится в сообщении.
Следовательно, диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден увеличить сегодня в Харькове и области объем аварийных отключений.
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Напомним:
Энергетики восстановили резервную линию питания Запорожской АЭС, которую россияне повредили накануне.
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