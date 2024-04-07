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В Харькове и области увеличили объем аварийных отключений

Воскресенье, 7 апреля 2024, 12:02 - Артур Крыжный

Из-за российских дроновых ударов в Харькове и области энергетики вынуждены увеличить объем аварийных отключений.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Ночью россияне нанесли очередной массированный удар дронами по Харьковской области. Среди поврежденных гражданских объектов - объект высоковольтной сети НЭК "Укрэнерго", - говорится в сообщении.

Следовательно, диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден увеличить сегодня в Харькове и области объем аварийных отключений. 

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Напомним:

Энергетики восстановили резервную линию питания Запорожской АЭС, которую россияне повредили накануне.

энергетика Харков
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