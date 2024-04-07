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Енергетики відновили резервну лінію живлення ЗАЕС

Неділя, 7 квітня 2024, 10:00 - Артур Крижний
 
Getty Images

Енергетики відновили резервну лінію живлення Запорізької АЕС, яку росіяни пошкодили напередодні. 

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Ремонтні бригади "Укренерго" відремонтували та повернули в роботу високовольтну повітряну лінію 330 кВ, яка забезпечує резервну схему живлення ЗАЕС. Вона була пошкоджена під час обстрілу росіянами 4 квітня", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

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Через обстріли, 4 квітня Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) знову залишилася на одній лінії живлення. 

ЗАЕС енергетика
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