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ГОТ ожидает формирования наблюдательного совета в мае

Воскресенье, 7 апреля 2024, 11:03 - Артур Крыжный

Государственный оператор тыла (ГОТ) рассчитывает на завершение формирования наблюдательного совета в мае и старт его работы в июне.

Об этом сообщил генеральный директор ГОТ Арсен Жумадилов в эфире телемарафона, пишет "Укринформ".

"Стартовал процесс запуска наблюдательного совета и Государственного оператора тыла, и агентства, которое занимается закупкой оружия. Ожидаем, что в мае будет решение по определению независимых членов и представителей государства в наблюдательный совет - и уже в июне он заработает", - сказал Жумадилов.

Он отметил, что наблюдательный совет ГОТ будет состоять из трех независимых членов и двух представителей государства. Отбор независимых членов проводит рекрутинговая компания.

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Напомним:

Закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" (ДОТ) сообщило о срыве некоторыми выбранными без Prozorro компаниями для поставки продуктов для армии. Их обязательства взяли на себя другие компании.

Минобороны
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