Энергетики восстановили резервную линию энергопитания ЗАЭС

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Энергетики восстановили резервную линию энергопитания Запорожской АЭС, которую россияне повредили накануне.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Ремонтные бригады "Укрэнерго" отремонтировали и вернули в работу высоковольтную воздушную линию 330 кВ, которая обеспечивает резервную схему питания ЗАЭС. Она была повреждена во время обстрела россиянами 4 апреля", - говорится в сообщении.

Напомним:

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Из-за обстрелов, 4 апреля Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) снова осталась на одной линии питания.