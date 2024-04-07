Энергетики восстановили резервную линию энергопитания ЗАЭС
Воскресенье, 7 апреля 2024, 10:00 -
Энергетики восстановили резервную линию энергопитания Запорожской АЭС, которую россияне повредили накануне.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"Ремонтные бригады "Укрэнерго" отремонтировали и вернули в работу высоковольтную воздушную линию 330 кВ, которая обеспечивает резервную схему питания ЗАЭС. Она была повреждена во время обстрела россиянами 4 апреля", - говорится в сообщении.
Напомним:
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Из-за обстрелов, 4 апреля Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) снова осталась на одной линии питания.
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