Все разделы
Укр / Рус

"Экономическая правда" приглашает на конференцию "Восстановление Украины: почему не следует откладывать до победы"

Энергетики восстановили резервную линию энергопитания ЗАЭС

Воскресенье, 7 апреля 2024, 10:00 - Артур Крыжный
 
Getty Images

Энергетики восстановили резервную линию энергопитания Запорожской АЭС, которую россияне повредили накануне.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Ремонтные бригады "Укрэнерго" отремонтировали и вернули в работу высоковольтную воздушную линию 330 кВ, которая обеспечивает резервную схему питания ЗАЭС. Она была повреждена во время обстрела россиянами 4 апреля", - говорится в сообщении.

Напомним:

Реклама:

Из-за обстрелов, 4 апреля Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) снова осталась на одной линии питания.

ЗАЭС энергетика
Реклама:
Материалы по теме
На грани блэкаута: из-за обстрелов ЗАЭС осталась на одной линии питания 4 апреля 2024, 11:42
МАГАТЭ зафиксировало звуки артиллерии с территории ЗАЭС 29 марта 2024, 13:09
Энергетики восстановили линию энергопитания ЗАЭС, которую повредили россияне 22 марта 2024, 10:04
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте