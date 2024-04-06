В Минэнерго не исключают повышения тарифов на свет из-за последствий новых атак россиян

Минэнерго

Правительство изучает различные варианты финансирования ремонта энергообъектов после новых атак россиян, также не исключается повышение тарифов для населения.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью Bloomberg.

"В зависимости от ситуации в июле и августе мы будем просить людей максимально экономить. Россияне не смогут вызвать повторение отключений электроэнергии 2022 и 2023 годов. Даже в случае огромных убытков у нас будет базовая генерация, которая покроет от 30% до 50% наших потребностей", - отметил Галущенко.

Чиновник не исключил повышения тарифа на электроэнергию для населения и отметил, что правительство изучает различные варианты финансирования ремонта энергообъектов.

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"Сегодня ситуация еще сложнее, чем в прошлом году, поскольку мы потеряли много гидроэнергетической продукции и вынуждены проводить плановые ремонты атомных энергоблоков", - сказал он.

Также министр добавил, что бомбардировки Россией украинских энергетических объектов в последние недели были более масштабными и лучше спланированными, чем атаки предыдущих двух лет, выведя из строя генерирующие мощности и ограничив поставки электроэнергии. В результате восстановление оборудования и защита энергосистемы стали ключевыми приоритетами правительства, хотя оно и пытается оценить, какой ущерб был нанесен.

"Разрушения были значительными - в производстве электроэнергии и передаче электроэнергии. Ситуация сложная. Мы до сих пор не понимаем масштаб ущерба, поскольку многие объекты все еще лежат в руинах, и мы не можем до них добраться", - пояснил Галущенко.

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Общие убытки официально не подсчитаны, хотя глава Минэнерго сказал, что они уже измеряются миллиардами гривен и могут продолжать расти. По его словам, масштабы могут достичь миллиардов долларов.

Галущенко отметил, что Украина ищет необходимое энергетическое оборудование по всему миру - и в частности в соседних странах - для замены своего поврежденного оборудования. Но эта охота может быть напрасной, если страна не будет иметь достаточно противовоздушной обороны.

Также весной 2024 года основными целями российских ударов стали тепловые и гидроэлектростанции, что грозит не только потерями электроэнергии, но и экологическими катастрофами.

"Нападения на гидроэлектростанции являются террористическими актами и военными преступлениями, поскольку они затрагивают не только производство энергии, но и работу плотин на реках", - сказал министр.

"Мы обязательно будем общаться с людьми. Все хотят жить комфортно, но мы должны учитывать тот факт, что сейчас существуют ограничения", - подытожил министр.

Напоминаем:

Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк допускает изменения в механизме обеспечения населения электроэнергией (ПСО). Сейчас до 1 мая 2024 года разницу между тарифами и рыночной ценой покрывают НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго".

Впоследствии в НКРЭКУ уточнили, что работа по изменению действующих тарифов на электрическую энергию для бытовых потребителей не ведется.