Украина в марте экспортировала 8,5 тысячи тонн молочных продуктов

В марте Украина экспортировала 8,55 тысячи тонн молочных продуктов на сумму 18 миллионов долларов, что незначительно больше объемов экспорта в феврале. Зато по сравнению с мартом прошлого года они сократились на 11%.

Об этом сообщает Ассоциация производителей молока по данным Государственной службы статистики.

С начала года были экспортированы 25,3 тысячи тонн молочных продуктов, что на 5% меньше по сравнению с прошлогодним периодом. Экспортная выручка за поставленные товары увеличилась на 8% по сравнению с февралем 2024 года.

Главными экспортными категориями в денежном эквиваленте были:

Реклама:

молоко и сливки, сгущенные - 28%;

сыры - 22%;

мороженое - 20%;

масло сливочное - 14%.

Ассоциация производителей молока

В марте натуральные объемы экспорта молока и сливок несгущенных составили около 2,28 тысячи тонн, что на 3% больше по сравнению с февралем. Около 95% товара было экспортировано в Молдову, 2% в Армению, а 1% - в Грузию.

Также Украина сократила объемы экспорта молока и сливок несгущенных до 7,23 тыс т (-12%). Объемы экспорта сгущенного молока сократились из-за уменьшения поставок в Израиль, Польшу, Германию и Молдову.

Экспорт кисломолочных продуктов составил 290 т в натуральных объемах, что на 7% меньше по сравнению с февралем. Экспортная выручка за поставленный товар составила 387 тысяч долл, что на 3% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Около 94% товара было отгружено в Молдову, 2% - в ОАЭ, 1% - в Польшу.

Реклама:

Молочной сыворотки было экспортировано 1,84 тыс. т на сумму 1,2 млн долл. Натуральные объемы экспорта уменьшились на 14%, а денежная выручка на 12% по сравнению с февралем. Около 38% товара было поставлено в Китай, 14% на Филиппины, 11% во Вьетнам.

Также в марте Украина экспортировала 868 тонн сыров на сумму 3,95 млн долл. Натуральные объемы экспорта уменьшились на 2%, а денежная выручка за поставленный товар выросла на 3% по сравнению с февралем. Экспортные поставки сыров сократились в Германию и Латвию. Около 43% экспортированных сыров были отгружены в Молдову, 27% в Казахстан, 10% - в Германию.

Экспорт украинского сливочного масла в марте составил 390 тонн, что на 23% больше, чем в феврале. Денежный объем вырос на 21% по сравнению с февралем, и составил 2,5 млн долл. Поставки масла увеличились в Молдову, Азербайджан, ОАЭ. Около 48% экспортируемого масла было отгружено в Молдову, 31% в Азербайджан, 6% - в Израиль.

В прошлом месяце украинские экспортеры увеличили натуральные объемы экспорта мороженого до 1,04 тысячи тонн (+40%). Денежная выручка за поставленный товар увеличилась до 3,58 млн долл. (+40%). Около 28% товара было доставлено в Германию, 18% в Польшу, 13% - в Молдову.

Зато в марте Украина импортировала 4,49 тысячи тонн молочных продуктов, что на 12% меньше по сравнению с февралем. В прошлом месяце в Украину увеличились поставки сыров (+32%) и мороженого (+86%).

Наибольшее сокращение импортных поставок за последний месяц наблюдалось по сливочному маслу (-121%).

Напоминаем:

Один из крупнейших производителей замороженных продуктов в Украине - "Три медведя" - приобрел первый актив за рубежом: с конца 2023 года владелец компании получил контроль над польской Nordis, которая владеет заводом замороженных продуктов.