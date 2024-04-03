Один із найбільших виробників морозива в Україні купив завод у Польщі

фото: Три ведмеді

Один із найбільших виробників заморожених продуктів в Україні - "Три ведмеді" - придбав перший актив за кордоном: з кінця 2023 року власник компанії отримав контроль над польською Nordis, яка володіє заводом заморожених продуктів.

Про це пише Forbes Ukraine із посиланням на засновника компанії "Три ведмеді" Дмитра Ушмаєва.

"Ми дійсно придбали завод Nordis у Польщі", - підтвердив виданню Ушмаєв.

Зазначається, що Nordis має завод на заході Польщі у 53 км від Німеччини і складські приміщення.

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"Компанія виробляє більше 100 видів морозива і напівфабрикатів. Також Nordis має свою дистрибуційну мережу у 19 містах Польщі. Попередній власник і CEO Nordis – Славомір Янковський, свідчить польський реєстр прав власності", - пише Forbes.

"Для нас вихід за кордон - логічний крок, адже європейський ринок достатньо розвинутий і продовжує зростати", - розповів Ушмаєв.

Він додав, що головна мета - розвивати Nordis на польському ринку. За його словами, український і польский бізнеси обмінюватимуться досвідом роботи.

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При цьому морозива і напівфабрикатів Nordis поки що не буде в Україні, зазначив Ушмаєв. Він розраховує експортувати польську продукцію до європейських країн.

Ушмаєв не розкрив вартість угоди, посилаючись на NDA.

Нагадаємо:

Український виробник морозива та заморожених напівфабрикатів "Три Ведмеді" отримав беззаставний кредит в 210 млн грн від "Райффайзен Банку" під страхове покриття Експортно-кредитного агентства (ЕКА) на здійснення експорту до Польщі.

Економічна правда