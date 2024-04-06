Некоторые из выбранных ГОТ поставщиков продуктов для армии провалили работу, заказы распределили другим

АрмияИнформ

Закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" (ГОТ) сообщило о срыве некоторыми выбранными без Prozorro компаниями для поставки продуктов для армии. Их обязательства взяли на себя другие компании.

Об этом пресс-служба ГОТ сообщила в комментарии liga.net.

На 5 апреля статус выполнения отгрузок на воинские части от полученных заявок за первую неделю составляет:

"Буский консервный завод" - более 90% поставлено;

"Юг Прод Торг" - более 90% поставлено;

"Фуд Гранд" - более 90% поставлено;

"Твой хлеб" - 50% поставлено;

"Черкасский мясокомбинат" (ЧМК) - 25% поставлено.

Области, в которых зафиксирован низкий уровень выполнения заказов, распределили между другими поставщиками.

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Также в Донецкой и Днепропетровской областях были проведены переговоры с компаниями, которые предоставили коммерческие предложения на запрос ГОТ для заключения договоров без использования электронной системы в марте этого года, но не были законтрактованы из-за более высоких, чем у победителей, цен.

Так, компания "Контракт Продрезерв 5" изъявила готовность немедленно выполнить поставку, был заключен соответствующий договор. Отгрузки уже начались. Цена за комплект составляет 118,02 грн.

В Харьковской и Черниговской областях - заказы будут направляться на "Фуд Гранд". Цена за комплект - 118,38 грн и 104,94 грн соответственно.

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Запорожская, Кировоградская и Черкасская области - заказы будут направляться на "Юг Прод Торг". Цена за комплект - 119,7 грн.

"За просрочку обязательств со стороны поставщиков будут применяться пеня и штрафы, предусмотренные контрактами", - отметили в Госоператоре тыла.

Напоминаем:

С начала работы "Государственного оператора тыла" (ГОТ) шесть новых украинских производителей стали поставщиками вещевого имущества для Вооруженных Сил Украины.