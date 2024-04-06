Instagram и Facebook ужесточают правила контента, созданного ИИ

Meta

Корпорация Meta обновляет свою политику по контенту, созданному искусственным интеллектом. С мая в Instagram, Facebook и Threads возле фото или видео, сделанных с помощью ИИ, будут специальные отметки.

Об этом говорится в блоге компании.

Маркировку будут применять тогда, когда пользователи сообщат об использовании инструментов искусственного интеллекта или когда Meta обнаружит индикаторы фото- или видеоконтента, созданного ИИ.

Ранее политика Meta запрещала видео, созданные или отредактированные с помощью инструментов искусственного интеллекта, заставляющих человека говорить то, чего он не говорил. Однако старые правила не охватывали широкого диапазона контента с ИИ, быстро заполняющего интернет.

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Meta также изменяет способ модерирования контента с ИИ. С июля корпорация перестанет удалять созданные искусственным интеллектом материалы, не противоречащие другим правилам сообщества. Наблюдательный совет порекомендовал давать пользователям больше контекста об этом, а не ограничивать содержимое.

Однако контент с ИИ или без него, который нарушает другие правила, к примеру, политику по устрашению, вмешательству в выборы и преследования, и дальше будут удалять.

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Напомним:

США и Великобритания подписали историческое соглашение по искусственному интеллекту - союзники стали первыми странами, официально сотрудничающими в сфере тестирования и оценки рисков, связанных с новыми моделями ИИ.