США и Британия заключили первое в мире двустороннее соглашение по безопасности ИИ

США и Великобритания подписали историческое соглашение по искусственному интеллекту (ИИ) - союзники стали первыми странами, которые официально сотрудничают в сфере тестирования и оценки рисков, связанных с новыми моделями ИИ.

Об этом пишет Financial Times.

Соглашение, подписанное в понедельник в Вашингтоне министром науки Великобритании Мишель Донелан и министром торговли США Джиной Раймондо, определяет, как правительства двух стран будут объединять технические знания, информацию и таланты в области безопасности ИИ.

"Это соглашение является первым двусторонним соглашением о безопасности ИИ в мире, и появилось в то время, когда правительства стремятся усилить регулирование экзистенциальных рисков, связанных с новыми технологиями, такими как использование их для нанесения вреда через кибератаки или для разработки биологического оружия", - пишет газета.

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"В следующем году мы действительно должны действовать быстро, потому что появляется следующее поколение моделей ИИ, которые могут полностью изменить правила игры, и мы еще не знаем всех возможностей, которые они предложат", - сказала Донелан в интервью Financial Times.

Соглашение, в частности, позволит новому британскому Институту безопасности ИИ (AISI), созданному в ноябре, и его американскому аналогу, который еще не начал свою работу, обмениваться опытом путем командирования исследователей из обеих стран. Институты также будут работать вместе над тем, как проводить независимую оценку частных моделей ИИ, созданных такими компаниями, как OpenAI и Google.

Это партнерство создано по образцу сотрудничества между Штабом правительственной связи Великобритании (GCHQ) и Агентством национальной безопасности США, которые тесно сотрудничают в вопросах, связанных с разведкой и безопасностью.

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"Тот факт, что Соединенные Штаты, крупный центр силы в области ИИ, подписывает это соглашение с нами, Соединенным Королевством, красноречиво свидетельствует о том, что мы лидируем в вопросах безопасности ИИ", - сказала Донелан.

Она добавила, что поскольку многие из самых передовых компаний, занимающихся разработкой ИИ, сейчас базируются в США, опыт американского правительства является ключевым как для понимания рисков ИИ, так и для того, чтобы компании придерживались своих обязательств.

Экономическая правда