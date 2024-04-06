Украинским морским коридором уже экспортировали более 36 миллионов тонн грузов

фото: Мининфраструктуры

Украинским морским коридором с августа 2023 года экспортировали более 36 миллионов тонн грузов.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

По словам вице-премьер-министра – министра развития общин территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, рекордные 195,7 тысячи тонн на судне CAPTAIN LEONIDAS под флагом Панамы экспортировали из порта "Южный".

Это судно стало самым большим судном среди всех заходивших в украинские порты после начала полномасштабного вторжения России. Длина судна составляет 300 м, ширина – 50 м, дедвейт – более 203 тысяч тонн.

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"По состоянию на сегодняшний день более 36 миллионов тонн грузов экспортированы Украинским морским коридором с августа 2023 года. Это выше показателей "Зерновой инициативы" за год существования. Украинским коридором прошли уже 1286 судов, экспортировавших 25 миллионов тонн агропродукции в страны Азии, Африки и Европы. Подход к портам Одессы, Черноморска и Южного ожидают 135 судна, которые должны экспортировать 4 миллиона тонн грузов", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что прилагают много усилий для обеспечения стабильного движения экспорта морским транспортом и выхода на показатели до 2022 года.

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Напомним:

В январе Украина вышла на довоенные объемы экспорта по морю благодаря функционированию украинского морского коридора.