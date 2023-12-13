NovaPay выпустила платежные карты и первой среди небанковских учреждений запускает мобильное приложение
Финансовая компания NovaPay, входящая в группу компаний "Новая почта", первой среди небанковских учреждений представила собственное мобильное приложение и выпустила платежные карты.
Об этом сообщается на сайте компании.
"Запуск приложения и выпуск карт от NovaPay - это революция на украинском финансовом рынке. До сих пор ни одно финучреждение не делало этого. Клиенты смогут пользоваться как физической картой NovaPay, так и электронным кошельком Google Pay и в ближайшее время Apple Pay", - рассказал гендиректор NovaPay Андрей Кривошапко.
Сейчас NovaPay - единственная украинская финтех-компания, которая получила расширенную лицензию НБУ.
В приложении доступны почти все привычные операции с деньгами:
- переводы на карты и счета по всем возможным реквизитам,
- все виды платежей: клиенты могут оплачивать коммунальные услуги, интернет или ТВ, штрафы и налоги, пополнять мобильный и т.д,
- выпуск пластиковой платежной карты NovaPay от MasterCard,
В то же время на сегодня доступны только внутригосударственные платежи и переводы, картой NovaPay пока невозможно рассчитаться за рубежом, оплатить ею товары на зарубежных сайтах, или оплатить услуги компаний, зарегистрированных не в Украине.
Можно также оплачивать услуги Новой почты:
- оформить посылки в кредит или оплатить за нее,
- отправить перевод с карты в отделение Новой почты,
- получить на карту наложенного платежа за посылки,
- получить 20% выгоды, которые можно использовать для оплаты отправления, получения посылок и наложенного платежа.
Сейчас открытие счета, его обслуживание, все платежи, переводы и снятие наличных до 100 тыс. грн - бесплатные.
Начать пользоваться мобильным приложением NovaPay можно после регистрации с помощью Дії. А впоследствии можно будет зарегистрироваться и в отделениях Новой почты.
Напоминаем:
NovaPay - это международный финансовый сервис, который входит в группу компаний Новой почты и уже более одиннадцати лет предоставляет удобные, быстрые и надежные платежные сервисы онлайн и офлайн - в более чем 3 500 отделениях Новой почты. По данным НБУ, компания занимает 35% от общего объема внутригосударственных денежных переводов. Также NovaPay входит в число крупнейших налогоплательщиков государства.