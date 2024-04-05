Порт Балтимора, заблокированный обвалом моста, может возобновить работу в конце мая

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Порт Балтимора может возобновить обычную работу до конца мая. В этом месяце будет очищен канал с ограниченным доступом для движения некоторых кораблей.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Инженерный корпус армии США.

Первый официальный график спасательных работ был размещен на веб-сайте армии США в четверг, накануне визита президента Джо Байдена в Балтимор.

Крупнейшие морские ворота страны для автомобилей, грузовиков и сельскохозяйственной техники были закрыты на неопределенный срок после того, как контейнеровоз столкнулся с мостом Фрэнсиса Скотта Ки. Это привело к гибели шести человек и блокированию некоторых судов в доках, тогда как другие корабли были вынуждены переправиться в другие порты.

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По словам Инженерного корпуса, открытие прохода шириной 280 футов и глубиной 35 футов займет около четырех недель. Восстановление первоначального канала шириной 700 футов и глубиной 50 футов, как ожидается, продлится до конца мая.

Напомним:

26 марта в Балтиморе штат Мэриленд, после контакта с крупным торговым судном, обвалился мост Фрэнсиса Скотта Ки, после чего был закрыт порт города.

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