Порт Балтимора, заблокированный обвалом моста, может возобновить работу в конце мая
Порт Балтимора может возобновить обычную работу до конца мая. В этом месяце будет очищен канал с ограниченным доступом для движения некоторых кораблей.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Инженерный корпус армии США.
Первый официальный график спасательных работ был размещен на веб-сайте армии США в четверг, накануне визита президента Джо Байдена в Балтимор.
Крупнейшие морские ворота страны для автомобилей, грузовиков и сельскохозяйственной техники были закрыты на неопределенный срок после того, как контейнеровоз столкнулся с мостом Фрэнсиса Скотта Ки. Это привело к гибели шести человек и блокированию некоторых судов в доках, тогда как другие корабли были вынуждены переправиться в другие порты.
По словам Инженерного корпуса, открытие прохода шириной 280 футов и глубиной 35 футов займет около четырех недель. Восстановление первоначального канала шириной 700 футов и глубиной 50 футов, как ожидается, продлится до конца мая.
Напомним:
26 марта в Балтиморе штат Мэриленд, после контакта с крупным торговым судном, обвалился мост Фрэнсиса Скотта Ки, после чего был закрыт порт города.