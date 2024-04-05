Мировые цены на основные сельхоз культуры растут: есть риск подорожания продуктов

Цены на основные сельскохозяйственные культуры растут, что повышает риск инфляции на продукты питания, которая остается неприятно высокой в некоторых регионах мира.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Пальмовое масло, используемое во многих продуктах питания, достигло 17-месячного максимума, фьючерсы на кофе робуста являются самыми дорогими по меньшей мере с 2008 года, а цены на белую кукурузу выросли более чем на 30% в этом году.

Основной причиной последнего роста цен являются неблагоприятные погодные условия, которые сокращают урожай и ограничивают предложения. Хотя для того, чтобы изменения оптовых цен сказались на розничной торговле, нужно время, рост цен может привести к завершению длительного спада цен на продовольственные товары и означать, что потребители в конце концов почувствуют эти повышения в супермаркетах и не только на шоколадные батончики.

Реклама:

Всемирный банк в своем отчете за конец марта отметил, что в более чем 60% из 167 последних оцененных стран инфляция на продукты питания превышает общую инфляцию.

Во Вьетнаме волны жары поражают регионы выращивания кофе робуста. Проблемы с производством также усугубляются тем, что фермеры переходят на альтернативные культуры, такие как дуриан и авокадо. Это способствовало росту цен на робусту (которая используется для приготовления эспрессо и растворимого кофе) почти на 70% за последний год.

Между тем, более сухая, чем обычно, погода, ухудшает перспективы урожая кукурузы в Южной Африке. Угроза нехватки способствовала росту цен на белую кукурузу и может привести к значительному импорту этого основного продукта питания (который используется для приготовления кукурузной каши) впервые с 2017 года.

Реклама:

Стоит внимания и пальмовое масло, самое распространенное в мире растительное масло, которое используется во всем: от конфет и печенья до губной помады. Опасения относительно более низких, чем ожидалось, поставок от двух крупнейших производителей - Индонезии и Малайзии - подняли фьючерсы на пальмовое масло до самых высоких показателей с 2022 года.

Еще одно зерно, которое привлекает внимание, - пшеница. Хотя рекордные урожаи в России помогли снизить мировые цены с рекордных максимумов 2022 года, геополитические риски все еще сохраняются, поскольку Россия продолжает вторжение в Украину, а обе стороны наносят удары по инфраструктуре.

"Устойчивость Украины в поддержке сельскохозяйственного производства в условиях войны подчеркивает ее роль как мирового поставщика, но перспективы мира остаются неопределенными, что обостряет волатильность рынка", - говорится в отчете Всемирного банка.

Читайте также: Шоколадки дорожают и уменьшаются. Почему в мире не хватает какао?

Напомним:

Фьючерсы на какао-бобы подскочили до рекордных более 10 тысяч долларов за тонну, продолжая историческое ралли, которое уже в этом году привело к удвоению цен и может повлиять на стоимость шоколада.