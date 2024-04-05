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УЗ планирует презентовать 18 новых международных контейнерных маршрутов

Пятница, 5 апреля 2024, 12:51 - Артур Крыжный

АО "Укрзализныця" в сентябре 2024 года планирует представить 18 новых контейнерных маршрутов по территории Европы.

Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко, пишет Rail.insider.

"Мультимодальный бизнес - наше основное направление. Речь идет о реконструкции и развитии терминалов по всей Украине. Сейчас строим мощную сетку контейнерных терминалов. Будут новые маршруты кросс европейские, которые позволят и европейским, и украинским клиентам эффективно работать. Это будет по сути как единый билет: единый тариф и понятный подход с точки зрения и скоростей и цены", - подчеркнул Лященко.

По его словам, УЗ уже запустила контейнерные поезда, которые перевозят не только сырье: уголь, зерно, руду, но и товары массового потребления с дополнительной стоимостью.

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Напомним:

В марте 2024 года "Укрзализныця" перевезла во всех видах сообщения рекордные с начала полномасштабного вторжения России 16 миллионов тонн грузов.

Укрзализныця
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