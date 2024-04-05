Энергетики вывели в ремонт один из энергоблоков АЭС

Украинские энергетики вывели в плановый ремонт один из энергоблоков АЭС. Дефицита генерации не предвидится.

Об этом сообщают пресс-службы "Укрэнерго".

"Выведен в плановый ремонт один энергоблок на атомной станции", - говорится в сообщении.

В то же время в пресс-службе Министерства энергетики Украины добавили, что дефицита электроэнергии не предвидится. Энергосистема Украины работает стабильно и сбалансировано.

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Напомним:

Из-за обстрелов Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) снова осталась на одной линии питания.