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Энергетики вывели в ремонт один из энергоблоков АЭС

Пятница, 5 апреля 2024, 12:26 - Артур Крыжный

Украинские энергетики вывели в плановый ремонт один из энергоблоков АЭС. Дефицита генерации не предвидится.

Об этом сообщают пресс-службы "Укрэнерго".

"Выведен в плановый ремонт один энергоблок на атомной станции", - говорится в сообщении.

В то же время в пресс-службе Министерства энергетики Украины добавили, что дефицита электроэнергии не предвидится. Энергосистема Украины работает стабильно и сбалансировано.

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Напомним:

Из-за обстрелов Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) снова осталась на одной линии питания.

АЭС энергетика
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