Энергетики вывели в ремонт один из энергоблоков АЭС
Пятница, 5 апреля 2024, 12:26 -
Украинские энергетики вывели в плановый ремонт один из энергоблоков АЭС. Дефицита генерации не предвидится.
Об этом сообщают пресс-службы "Укрэнерго".
"Выведен в плановый ремонт один энергоблок на атомной станции", - говорится в сообщении.
В то же время в пресс-службе Министерства энергетики Украины добавили, что дефицита электроэнергии не предвидится. Энергосистема Украины работает стабильно и сбалансировано.
Реклама:
Напомним:
Из-за обстрелов Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) снова осталась на одной линии питания.
Реклама: