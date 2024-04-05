Курс валют на 5 апреля: гривня укрепилась к доллару, но ослабла к евро

На 5 апреля Национальный банк укрепил гривню к доллару США, но ослабил к евро.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 39,0201 грн, евро - 42,3485 грн (накануне доллар - 39,1953 грн, евро - 42,2643 грн).

На 09:45 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 38,77 - 39,36 грн против котировок в 38,36 - 39,26 грн накануне.

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На это же время "черный" курс евро составлял 42,69- 42,92 грн против курса 42,69 - 42,94 грн за евро накануне.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 38,9 - 39,4 грн (курс на 4 апреля - 39,1 - 39,5 грн);

Евро - 42,3 - 42,95 грн (курс на 4 апреля - 42,25 - 42,95 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 38,8 - 39,4 грн;

Ощадбанк - 39,0 - 39,5 грн;

Укрэксимбанк - 38,85 - 39,45 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 39,37 грн за доллар, monobank - 39,36 грн.

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