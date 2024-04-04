Международные партнеры выделили более 700 миллионов долларов на проекты гуманитарного разминирования в Украине
Международные партнеры Украины выделили на проекты в гуманитарном разминировании с 2022 года по 2027 год более 700 млн долл в эквиваленте.
Об этом сообщает министерство экономики.
Отмечается, что ключевыми донорами Украины являются США, Швейцария, Норвегия, страны ЕС, Япония, Нидерланды, Германия и другие.
"Благодаря совместной работе возможно возвращение земель к продуктивному использованию, защита населения от воздействия взрывоопасных предметов и усиление системы противоминной деятельности в Украине", - говорится в сообщении.
Всего с большой войны вторжения произошло 656 несчастных случаев, связанных с минами. От подрывов погибло 296 гражданских, еще 665 получили ранения.
Добавляется, что правительство будет лишь усиливать координацию противоминной деятельности с международным и профессиональным сообществом.
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Напомним:
Правительство направит более 2 миллиардов гривен на гуманитарное разминирование сельхозземель и будет компенсировать 80% средств за разминирование.