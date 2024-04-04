Георгиева стала единственным кандидатом на должность главы МВФ на следующий срок

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Действующий директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева стала единственным кандидатом на эту должность на следующие пять лет.

Об этом говорится в заявлении Исполнительного совета МВФ.

"Период представления кандидатур на должность следующего директора-распорядителя завершился в среду, 3 апреля 2024 года. Был выдвинут один кандидат, нынешний директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева", - говорится в заявлении.

"Исполнительный совет будет действовать в соответствии с процедурой, описанной в сообщении о начале процесса отбора кандидатов на должность главы МВФ 13 марта. Целью исполнительного совета является как можно скорее завершение этого процесса, не позднее конца апреля 2024 года", - добавили в МВФ.

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Напомним:

Сообщалось, что директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заинтересована во втором пятилетнем сроке на посту главы мирового кредитора и готова обеспечить достаточную поддержку среди стран-членов.

Экономическая правда

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