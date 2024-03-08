Глава МВФ Георгиева может быть избрана на второй срок в должности - Reuters

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Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заинтересована во втором пятилетнем сроке на посту главы мирового кредитора и готова обеспечить достаточную поддержку среди стран-членов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Срок полномочий Георгиевой истекает 30 сентября.

На прошлой неделе болгарская экономистка получила поддержку от министра финансов Франции Бруно Ле Мэр. Он сказал журналистам во время финансовых встреч G20 в Сан-Паулу, что Георгиева проделала "замечательную работу", управляя учреждением, и что Франция поддержит ее на второй срок.

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Агентство объясняет, что поддержка Ле Мэра имеет решающее значение, учитывая, что европейские страны традиционно выдвигают кандидата на должность руководителя МВФ, хотя все члены Европейского Союза должны согласиться. Окончательное решение принимает дирекция учреждения.

На прошлой неделе Георгиева рассказала, что сосредоточена на своей работе, а не на том, стоит ли баллотироваться на новый срок.

Источники, знакомые с процессом назначения главы МВФ, отмечают, что выбор будет сделан быстро, как только Европа объединится вокруг кандидата.

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Хотя срок полномочий Георгиевой истечет лишь через полгода, некоторые люди, знакомые с этим вопросом, считают, что есть смысл принять решение до весенних заседаний МВФ и Всемирного банка, которые состоятся 15-20 апреля, чтобы вопрос лидерства не затмил и без того насыщенную повестку дня.

Георгиева является второй женщиной, возглавившей МВФ, и первым человеком из страны с развивающейся рыночной экономикой.

Оставление Георгиевой на втором сроке помогло бы ответить на давние беспокойства стран с развивающимися рынками и развивающихся стран относительно дуополии США и Европы в двух глобальных финансовых учреждениях, МВФ и Всемирном банке.

Экономическая правда