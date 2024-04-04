Amazon увольняет сотни сотрудников в облачном подразделении

Облачное подразделение Amazon - Amazon Web Services (AWS) сообщило о сокращении сотни рабочих мест.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что сокращение затронет работников отдела продаж и маркетинга, а также команду, которая разрабатывает технологии для обычных магазинов.

"Мы определили несколько целевых сфер организации, которые нам нужно оптимизировать, чтобы продолжать сосредотачивать наши усилия на ключевых стратегических сферах, которые, по нашему мнению, обеспечат максимальное влияние", - сказал представитель Amazon Web Services в заявлении в среду.

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По его словам, Amazon попытается найти новые должности для пострадавших сотрудников.

Рост продаж AWS замедлился до рекордно низкого уровня в прошлом году, поскольку корпоративные клиенты сократили расходы и отложили проекты модернизации технологий.

Последние увольнения произошли примерно через год после того, как AWS провела крупнейший раунд увольнений вакансий в рамках программы сокращения расходов, в результате которой Amazon сократила 27 тыс корпоративных должностей после бума найма в эпоху пандемии.

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Напомним:

Технологический гигант Amazon обжалует решение французского надзорного органа по вопросам защиты данных (CNIL) по штрафу в 32 млн евро за "чрезмерную" слежку за своими работниками.