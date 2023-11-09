НАБУ і САП викрили корупційну схему на Волинській митниці

фото: САП і НАБУ

Співробітники САП та НАБУ викрили діяльність злочинної організації на Волинській митниці, члени якої завдали державі збитків на суму понад 475 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба САП.

"За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ викрили та припинили діяльність злочинної організації на Волинській митниці, члени якої забезпечували незаконну мінімізацію митних платежів у зоні діяльності митниці, чим завдали державі збитків на суму понад 475 млн грн", – йдеться в повідомленні.

Відповідно, детективи НАБУ повідомили про підозру 5 членам злочинної організації, метою діяльності якої було надання послуг з ввезення на територію України товарів без сплати митних платежів.

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Крім того, повідомлено про підозру ще 5 працівникам митниці, які зловживаючи службовим становищем, діючи з метою отримання неправомірної вигоди третіми особами, не забезпечували проведення належних митних процедур, що дозволяло учасникам злочинної організації ввозити товари не сплачуючи встановлені законом платежів.

Унаслідок злочинної діяльності вказаних осіб державному бюджету завдано збитків на суму понад 475 млн грн.

Зазначається, що впродовж 2018-2019 років учасники злочинної організації здійснювали незаконне переміщення через міжнародний пункт пропуску "Ягодин" високоліквідних товарів (мобільних телефонів, комп’ютерної техніки, одягу відомих виробників тощо) за значно меншою вартістю.

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"У свою чергу службовці митниці для приховання злочину забезпечували митне оформлення цих товарів, складали підроблені акти про проведення митних оглядів, вносили до автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор" неправдиву інформацію та умисно не вчиняли дій щодо припинення злочинної схеми", – пояснюють у САП.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо:

НАБУ і САП повідомили народному депутату України про підозру в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку.