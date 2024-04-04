ФГИУ рассчитывает, что большая приватизация начнется во втором полугодии

Фонд государственного имущества Украины рассчитывает, что большая приватизация начнется уже во втором полугодии. Под нее будут подпадать активы стоимостью более 250 миллионов гривен.

Об этом в интервью Украинскому Радио рассказал председатель Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль.

Он отметил, что большая приватизация отличается от малой приватизации стартовой ценой балансовой стоимости активов. Активы, которые стоят более 250 миллионов гривен по оценочной или балансовой стоимости, попадают под критерии большой приватизации.

"Со второго полугодия 2024 года мы ожидаем и приближаем аукционы по большой приватизации. Будут интересные объекты, и санкционные, и приватизационные. Например "Объединенная горно-химическая компания". Мы сейчас активно готовим санкционный актив, такой как завод строительных материалов "Аэрок". Он вызывает живой интерес к приватизации. Среди интересных объектов производитель упаковки "ПентоПак" в Борисполе. Также есть объекты портовой инфраструктуры - это морской торговый порт Белгород-Днестровска", - отметил Коваль.

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По его словам, спиртовая отрасль идет к четкому разгосударствлению. Среди спиртовых заводов - это Зарубинский спиртовой завод, Бджильнянский спиртовой завод, Лохвицкий спиртовой комбинат.

Напомним:

В Украине в этом году планируют возобновить большую приватизацию. Среди объектов, которые будут подпадать под нее, есть "Объединенная горно-химическая компания", "Одесский припортовый завод" и Центрэнерго.

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