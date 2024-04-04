Ядерная установка "Источник нейтронов" обесточена из-за обстрелов Харькова

В результате обстрела Харькова российскими войсками ядерная установка "Источник нейтронов" потеряла внешнее электроснабжение. Она питается от генераторов.

Об этом сообщает пресс-служба Госатомрегулирования.

"Ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов, основанное на подкритической сборке, управляемой линейным ускорителем электронов" (ЯПУ "Источник нейтронов") сегодня в 08:30 утра потеряла внешнее электроснабжение во время обстрела г. Харьков войсками РФ", - говорится в сообщении.

Система аварийного энергообеспечения сработала штатно, включив в работу аварийные дизель-генераторы. Радиационная ситуация на площадке остается в пределах нормы.

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Напомним:

Из-за обстрелов Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) снова осталась на одной линии питания, оказавшись на грани блэкаута.