УЗ открыла онлайн-продажу билетов на поезд Чоп - Будапешт - Вена

С 4 апреля билеты на поезд №143/146 Чоп - Будапешт - Вена стали доступны в приложении "Укрзализныци".

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"С сегодняшнего дня стартует второй этап внедрения продажи билетов онлайн в Венгрию. Новый прямой поезд №143/146 Чоп - Будапешт - Вена, который имеет удобные стыковки с ночными поездами из Киева, Луцка и Ровно, а из Чопа в Вену следует составом из удобных сидячих вагонов с Wi-Fi, уже доступен в приложении Укрзализныци", - говорится в сообщении.

Речь идет о билетах до всех станций как Венгрии (начиная с даты отправления 17 апреля), так и Австрии.

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В пресс-службе добавили, что прямые сообщения Украина - Венгрия (Мукачево - Дебрецен, Мукачево - Будапешт, Чоп - Захонь) появятся в приложении чуть позже.

Напомним:

28 марта начал курсирование новый международный рейс между Прагой и Чопом, который объединяет ночным сообщением столицу Чехии, словацкий Кошице и украинский Чоп.

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