РФ сократила экспорт бензина по железной дороге вдвое после введения "самоэмбарго"

Россия сократила железнодорожный экспорт бензина вдвое в марте после введения топливного эмбарго. Рост внутреннего спроса и незапланированные остановки нефтеперерабатывающих заводов привели к напряжению ситуации на внутреннем рынке.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники на рынке.

В конце февраля Россия ввела полугодовой запрет на экспорт бензина с 1 марта, чтобы стабилизировать цены на фоне растущего спроса со стороны потребителей и фермеров, а также провести ремонты нефтеперерабатывающих заводов.

Были сделаны исключения для топлива, поставляемого по межправительственным соглашениям, в частности со странами-членами Евразийского экономического союза во главе с Москвой.

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По расчетам Reuters на основе данных из источников, российские нефтеперерабатывающие заводы экспортировали по железной дороге около 323 000 тонн бензина в марте. Этот бензин поставлялся преимущественно в Монголию (75 500 тонн), Узбекистан (53 500 тонн), Таджикистан (47 800 тонн) и Кыргызстан (42 300 тонн).

Согласно данным рыночных источников, в прошлом месяце было отгружено на экспорт лишь около 16 500 тонн бензина через российский балтийский порт Усть-Луга, почти 13 300 тонн - в арктический порт Мурманск, и ничего - в порты Высоцк, Санкт-Петербург и Новороссийск.

Трейдеры ожидают дальнейшего сокращения экспорта российского бензина из-за сезонного технического обслуживания и незапланированных остановок нефтеперерабатывающих заводов.

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Напомним:

Правительство России с 1 марта на полгода запретило экспорт бензина и увеличило норматив продажи дизельного топлива на бирже до 16%. Такие меры хотят принять для борьбы с ростом цен на топливо.

Еще в сентябре 2023 года в правительстве страны-агрессора сообщали, что российское правительство готово принять кардинальные меры на рынке топлива из-за рекордного роста оптовых цен.

Россия увеличила импорт топлива из Беларуси в марте, чтобы преодолеть риск дефицита на своем внутреннем рынке, который возник из-за ремонтов на российских НПЗ после атак дронов.