Польские фермеры продолжают блокировать три пункта пропуска, в очереди более 1400 грузовиков

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на пунктах пропуска "Рава-Русская", "Ягодин" и "Угринов".

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает Укринформ.

"Продолжается блокировка именно трех направлений – "Рава-Русская", "Ягодин" и "Угринов". И фактически на всех этих трех направлениях польские фермеры вообще не пропускают грузовые транспортные средства в сторону Польши, а в сторону Украины пропускается по несколько грузовых транспортных средств в час", – сказал Демченко.

Он отметил, что пункт пропуска "Ягодин" – крупнейшее инфраструктурное направление на границе с Польшей для пропуска именно грузовых транспортных средств. В частности, в сутки он может пропускать 1200-1400 грузовиков. В сторону Украины за минувшие сутки проехало только 70 грузовых транспортных средств.

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По словам пресс-секретаря ГПСУ, совокупно очередь на этих трех направлениях достигает где-то чуть более 400 грузовых транспортных средств.

Он отметил, что есть очереди и в ранее разблокированных направлениях. Особенно это ощущается по направлению пунктов пропуска "Краковец" и "Шегини". На первом ожидает где-то 550 грузовиков по состоянию на утро и около 450 напротив "Шегини".

Демченко подчеркнул, что польские фермеры не блокируют движение для других категорий транспорта, кроме грузовых.

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Напомним:

2 апреля сообщалось, что в пункте пропуска "Угринов-Долгобычев" на границе с Польшей возобновилась блокировка движения для грузовых транспортных средств.