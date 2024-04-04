Местные власти задолжали УЗ почти 290 миллионов за перевозку льготников в электричках

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Сумма задолженности органов местной власти перед "Укрзализныцей" за перевозку пассажиров в пригородном сообщении в 2023 году достигла 287,89 млн грн - 48,71% от общей суммы годовой задолженности.

Об этом свидетельствуют данные филиала "Пригородная пассажирская компания" АО "Укрзализныця", передает RAIL.insider.

"То есть мы не получили средства, которые могли бы потратить на ремонт и модернизацию подвижного состава, на безбарьерные платформы, на дополнительный комфорт внутри поездов и тому подобное. Но если посмотреть статистику по годам в динамике, то процент возмещения растет. Местные органы власти идут навстречу, но не все. И среди лидеров по долгам, к сожалению, крупные города", - прокомментировал директор филиала "Пригородная пассажирская компания" УЗ Александр Болдов.

Чиновник уточнил, что даже если компенсация от местных органов власти перед АО "Укрзализныця" за перевозку пассажиров в пригородном сообщении составит 100%, это не решит проблему убыточности пригородных перевозок.

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"Например, за прошлый год убытки от пригородных пассажирских перевозок составили почти 7,6 млрд, поэтому наша цель - сэкономить около 1 млрд грн", - сказал руководитель компании.

Делать это собираются путем оптимизации, унификации, стандартизации ремонтной и эксплуатационной работы, но не через повышение тарифов.

"Даже платного пассажира мы везем себе в убыток. Первый шаг по увеличению доходов - повышение тарифов. Но готов ли на это пассажир? Платить не 20, а условно 120 грн? Я думаю, что нет. К тому же из-за подорожания мы потеряем того, кто платил нам 20 грн. Поэтому нам надо идти другим путем - уменьшать расходы", - добавил Болдов.

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Так, путем оптимизации перевозочного процесса и сокращения его расходной части планируется уменьшить общие убытки в пригородных перевозках на 10-15%. Увеличение доходов планируют осуществить благодаря привлечению дополнительных пассажирских потоков.

Напоминаем:

АО "Укрзализныця" обновила пригородные электропоезда на Полтавщине и Одесской области.