Еще 500 ветеранов получат гранты на развитие бизнеса

Со старта ветеранского компонента грантовой программы "Собственное дело" победителями стали уже 500 ветеранов и членов семей участников боевых действий, в целом они получат гранты на 220 млн грн.

Об этом сообщает Минэкономики.

Отмечается, что по итогам шестой в 2024 году волны подачи заявлений на гранты определен 61 победитель - они получат от государства 27 млн грн на открытие или развитие своего бизнеса.

"61 ветеран и второй из их супругов признаны победителями шестой в этом году волны ветеранского компонента программы "Собственное дело".

Реклама:

Государство инвестирует в создание или масштабирование их бизнеса через гранты 27 млн грн. 70% победителей шестой волны запросили гранты до 500 тыс грн, двое - получат максимальный размер средств по этой программе - 1 млн грн.

В общем уже 500 ветеранов и членов их семей получили положительное решение о предоставлении гранта от старта этого направления программы на общую сумму 220 млн грн. При реализации своих бизнес-проектов они создадут более тысячи новых рабочих мест", - заявила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

Среди 61 победителя шестой волны подачи заявлений на гранты 36 участников боевых действий и 25 членов семей ветеранов. 43 победителя получили грант размером до 500 тыс грн, 16 - до 250 тыс грн, 2 - 1 млн грн.

Реклама:

Больше всего грантополучателей из Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской, Волынской, Кировоградской и Винницкой областей, добавили в министерстве.

Самые популярные сферы, в которых планируют развивать свой бизнес грантополучатели, - оптовая и розничная торговля, временное размещение и организация питания, перерабатывающая промышленность, сельское хозяйство, предоставление других видов услуг.

Согласно условиям программы, участники боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, а также второй из их супругов могут получить такие гранты:

до 250 тыс грн, до 500 тыс грн и до 1 млн грн - для ветерана при условии создания одного, двух и четырех рабочих мест соответственно;

до 250 тыс грн и до 500 тыс грн - для второго из супругов ветерана при условии создания одного и двух рабочих мест соответственно;

При получении гранта от 500 тыс грн до 1 млн грн ветеран должен быть зарегистрирован как ФЛП не менее 3 лет.

Кроме того, такой грант предоставляется при условии софинансирования с получателем в соотношении 70/30, то есть получатель гранта должен вложить в свое дело 30% собственных средств, 70% средств предоставит государство в виде гранта.

Заявки на получение гранта подаются через портал Дія вместе с бизнес-планом.

Читайте также: Гранты для ветеранов: кто и как может получить средства на развитие бизнеса

Экономическая правда