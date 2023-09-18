Галущенко: работаем, чтобы подвинуть Россию с мирового рынка урана

Украина работает над наращиванием производства урана, что станет шагом на пути к вытеснению России с мировых рынков в этой области.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"К сожалению, Россия до сих пор контролирует значительную часть мирового рынка урана. Это замедляет вопрос введения санкций, ведь многие компании имеют контракты с россиянами по поставкам урана. Но мы упорно работаем, чтобы подвинуть их с этого рынка, а также над наращиванием производства урана в Украине", - отметил министр.

Он напомнил, что Украина уже заключила ряд договоренностей с международными компаниями в соответствующем направлении, в частности с канадской CAMECO.

Реклама:

В рамках этого сотрудничества недавно первая партия украинского урана, добытого на Восточном горно-обогатительном комбинате (ВостГОК), была загружена и отправлена в Канаду, где украинский уран будет использован для производства ядерного топлива на нужды отечественных АЭС.

Также Украина получила кредитную гарантию от Правительства Великобритании на сумму в 192 миллиона фунтов стерлингов в рамках сотрудничества с компанией Urenco. Речь идет о кредите на предоставление "Энергоатому" услуг по обогащению урана.

"Производство урана - это составляющая национальной безопасности для нас", - подчеркнул Герман Галущенко.

Реклама:

Глава Минэнерго также напомнил, что несколько дней назад в реактор ВВЭР-440 Ривненской АЭС была загружена первая партия ядерного топлива, разработанного американской компанией Westinghouse Electric Sweden AB и специалистами украинского НАЭК "Энергоатом". Это поставило точку в монополии России на рынке ядерного топлива.

Напоминаем:

Украина начала экспортировать весь добытый уран в Канаду. На мощностях компании САМЕСО украинский уран будут использовать для производства ядерного топлива на нужды отечественных АЭС.

АМЕСО будет обеспечивать 100% потребностей "Энергоатома" в гексафториде урана для Ровенской, Хмельницкой и Южноукраинской АЭС с 2024 до 2035 года.