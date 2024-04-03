Один из крупнейших производителей мороженого в Украине купил завод в Польше

фото: Три медведя

Один из крупнейших производителей замороженных продуктов в Украине - "Три медведя" - приобрел первый актив за рубежом: с конца 2023 года владелец компании получил контроль над польской Nordis, которая владеет заводом замороженных продуктов.

Об этом пишет Forbes Ukraine со ссылкой на основателя компании "Три медведя" Дмитрия Ушмаева.

"Мы действительно приобрели завод Nordis в Польше", - подтвердил изданию Ушмаев.

Отмечается, что Nordis имеет завод на западе Польши в 53 км от Германии и складские помещения.

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"Компания производит более 100 видов мороженого и полуфабрикатов. Также Nordis имеет свою дистрибуционную сеть в 19 городах Польши. Предыдущий владелец и CEO Nordis - Славомир Янковский, свидетельствует польский реестр прав собственности", - пишет Forbes.

"Для нас выход за границу - логичный шаг, ведь европейский рынок достаточно развит и продолжает расти", - рассказал Ушмаев.

Он добавил, что главная цель - развивать Nordis на польском рынке. По его словам, украинский и польский бизнесы будут обмениваться опытом работы.

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При этом мороженого и полуфабрикатов Nordis пока что не будет в Украине, отметил Ушмаев. Он рассчитывает экспортировать польскую продукцию в европейские страны.

Ушмаев не раскрыл стоимость сделки, ссылаясь на NDA.

Напомним:

Украинский производитель мороженого и замороженных полуфабрикатов "Три Медведя" получил беззалоговый кредит в 210 млн грн от "Райффайзен Банка" под страховое покрытие Экспортно-кредитного агентства (ЭКА) на осуществление экспорта в Польшу.

Экономическая правда