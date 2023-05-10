Украинский производитель мороженого начал экспортную экспансию в Европу: первая – Польша

Украинский производитель мороженого и замороженных полуфабрикатов "Три Медведя" получил беззалоговый кредит в 210 млн грн от "Райффайзен Банка" под страховое покрытие Экспортно-кредитного агентства (ЭКА) на осуществление экспорта в Польшу.

Об этом сообщают пресс-служба банка и ЭКА.

Общая сумма прокредитованного внешнеэкономического договора - 600 миллионов гривен.

Страховая ответственность государственного Экспортно-кредитного агентства (ЭКА) перед "Райффайзен Банком" - 178,5 млн гривен.

"Мы рады приветствовать Райффайзен Банк среди банков, которые поддерживают украинский товарный экспорт во время войны. Эта сделка пока является крупнейшей в текущем году, а ее выполнение может принести стране 600 млн грн экспортной выручки, а значит - соответствующий приток валюты и налоговых поступлений в государственный бюджет", - заявил и.о. председателя правления ЭКА Руслан Гашев.

По словам председателя правления банка Александра Писарука, с начала полномасштабного вторжения "Райффайзен Банк" самостоятельно прокредитовал украинских экспортеров на 8,5 млрд грн. Всего с февраля 2022 года он выдал украинским предприятиям кредитов на 27 млрд грн.

"Мы благодарны банку за многолетнее сотрудничество, за поддержку в течение 2022 года и за то, что это сотрудничество продолжается. Сейчас мы реализуем стратегию экспортной экспансии.

Нашим целевым рынком является Польша, где мы присутствуем с июля 2022 года. Постепенно мы будем расширять наши рынки сбыта на другие страны Европы", - рассказал основатель и президент ООО "Три Медведя" Дмитрий Ушмаев.

Экономическая правда