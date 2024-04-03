Изменения в ПСО: тарифы на электроэнергию для населения могут пересмотреть

Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк допускает изменения в механизме обеспечения населения электроэнергией (ПСО). Сейчас до 1 мая 2024 года разницу между тарифами и рыночной ценой покрывают НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Будут или изменения, или продолжение ПСО в отношении населения в существующем варианте... Если изменения, то, возможно, они будут тяжелыми, но точно взвешенными. Конкретнее можно будет сказать позже", — заявил Тарасюк.

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Он также отметил, что ситуация у всех энергокомпаний Украины очень сложная, прежде всего из-за российской агрессии.

"Всей энергосистеме сложно. Я не знаю ни одной компании, которой сейчас не сложно", - подчеркнул глава энергорегулятора.

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Напомним:

После масштабной атаки России на украинскую энергоинфраструктуру 22 марта решение о пересмотре тарифов на электричество для населения или запрета экспорта электроэнергии пока не рассматривается.