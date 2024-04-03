Литва передаст Украине энергооборудование для тепловых электростанций

Министр энергетики Украины Герман Галущенко обсудил с министром энергетики Литвы Дайнюсом Крейвисом помощь украинскому энергосектору. Литва готова передать оборудование для восстановления и ремонтов энергообъектов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"Глава Минэнерго ознакомил коллегу с последствиями последних российских атак на украинский энергосектор. В свою очередь, Дайнюс Крейвис отметил, что Литва готова поддержать Украину и передать оборудование, которое поможет провести восстановительные и ремонтные работы", - говорится в сообщении.

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По результатам встречи стороны договорились о визите группы украинских энергетиков в Литву. Специалисты из государственного и частного секторов посетят ряд литовских энергетических объектов, чтобы верифицировать оборудование, которое будет передано Украине.

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Напомним:

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После масштабных атак, совершенных Россией 22 и 29 марта, Группа ДТЭК потеряла 80% своих генерирующих мощностей.

Ранее гендиректор компании Yasno заявлял, что в результате массированной атаки россиян на украинскую энергосистему 22 марта группа ДТЭК потеряла около половины своих генерирующих мощностей.